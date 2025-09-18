- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 734
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сделал сенсационное заявление относительно Афганистана: что он хочет
Трамп заявил о намерении США вернуться в Афганистан.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«США хотят вернуться в Афганистан: мы пытаемся вернуть авиабазу Баграм», — сообщил Трамп.
По его словам, американское правительство намерено снова разместить там свои войска.
Напомним, президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу российско-украинской войны. По его словам, он думал, что благодаря его «личным отношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным он сможет легко закончить войну, но это оказалось не так.
Ранее мы писали, что Соединенным Штатам и Китаю невыгодно поражение России, но в то же время Пекин и Вашингтон не хотят допустить краха Украины. Ни Китаю, ни Соединенным Штатам не нужно усиление РФ. Здесь наша беда, что ни США, ни Китаю невыгодно полное поражение Украины, но и невыгодно поражение России.