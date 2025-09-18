ТСН в социальных сетях

Трамп сделал сенсационное заявление относительно Афганистана: что он хочет

Трамп заявил о намерении США вернуться в Афганистан.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«США хотят вернуться в Афганистан: мы пытаемся вернуть авиабазу Баграм», — сообщил Трамп.

По его словам, американское правительство намерено снова разместить там свои войска.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу российско-украинской войны. По его словам, он думал, что благодаря его «личным отношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным он сможет легко закончить войну, но это оказалось не так.

Ранее мы писали, что Соединенным Штатам и Китаю невыгодно поражение России, но в то же время Пекин и Вашингтон не хотят допустить краха Украины. Ни Китаю, ни Соединенным Штатам не нужно усиление РФ. Здесь наша беда, что ни США, ни Китаю невыгодно полное поражение Украины, но и невыгодно поражение России.

