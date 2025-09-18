Трамп сделал сенсационное заявление относительно Афганистана: что он хочет

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«США хотят вернуться в Афганистан: мы пытаемся вернуть авиабазу Баграм», — сообщил Трамп.

По его словам, американское правительство намерено снова разместить там свои войска.

