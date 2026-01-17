Трамп сделал заявление о новом лидере Ирана

Дональд Трамп / © Associated Press

В субботу, 17 января, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости положить конец правлению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который руководит страной уже 37 лет. Он утверждает, что пришло время искать нового лидера в Иране.

Об этом сообщает издание Politico.

Такие заявления Трампа прозвучали вскоре после того, как на аккаунте Али Хаменеи на платформе X была опубликована серия сообщений с обвинениями президента США в ответственности за смертельное насилие и беспорядки в Иране.

«Мы признаем президента США виновным в жертвах, ущербе и клевете, которые он нанес иранской нации», — говорится в одном из сообщений.

В ответ Трамп обвинил режим аятоллы Хаменеи в репрессиях и насилии, на которые он полагается для управления страной.

«Как лидер страны, он виновен в полном уничтожении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было», — сказал американский президент.

По его словам, верховный лидер Ирана не занимается надлежащим управлением своей страной, а убивает людей тысячами, чтобы сохранить над ней контроль.

«Лидерство — это об уважении, а не о страхе и смерти», — добавил Трамп.

Президент США в целом осудил Хаменеи и иранскую систему управления.

«Этот человек — больной человек, который должен должным образом управлять своей страной и прекратить убивать людей. Его страна — худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства», — заявил он.

Напомним, ранее аятолла Али Хаменеи подтвердил, что в результате протестов в Иране погибли «несколько тысяч» людей, однако категорически отверг вину силовиков.