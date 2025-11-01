Трамп сделал заявление о приближении "вечного мира"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином, которая состоялась 30 октября, приведет к «вечному миру».

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что его встреча с Си была замечательной для обеих стран.

«Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США», — коротко подытожил результат своего разговора с Си Цзиньпином американский лидер.

Ранее после встречи президент США Дональд Трамп заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.

Эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для издания The Telegraph предположил, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином может поспособствовать прорыву в его усилиях по прекращению войны в Украине, если Китай перестанет способствовать возможности Кремля продолжать войну, закупая большие объемы российской нефти, несмотря на западные санкции.

Однако, как сообщило Fox News, тема российской нефти не была предметом обсуждения на встрече с Си Цзиньпином, и это подтвердил сам американский президент.

Зато Трамп заявил, что соглашения, достигнутые во время разговора с Си Цзиньпином, обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев.