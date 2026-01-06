ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
373
Время на прочтение
1 мин

Трамп сделал заявление о производстве американского оружия

Трамп требует ускорить производство американского оружия

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой в адрес американских оборонных подрядчиков, призвав их немедленно увеличить темпы производства вооружения.

Об этом сообщает Clash Report.

Во время своего выступления он подчеркнул, что несмотря на технологическое преимущество Штатов, бюрократические задержки и медленные производственные циклы становятся серьезным препятствием для национальной безопасности.

«Никто не имеет такого качества оружия, как мы. Проблема в том, что мы не производим его достаточно быстро. Мы собираемся начать производить его гораздо быстрее. Мы будем очень жесткими с компаниями. У нас лучшее оружие в мире, но это занимает слишком много времени», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Президент США Дональд Трамп рассказал о схеме поставок оружия Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
373
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie