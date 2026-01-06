Трамп сделал заявление о производстве американского оружия

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой в адрес американских оборонных подрядчиков, призвав их немедленно увеличить темпы производства вооружения.

Об этом сообщает Clash Report.

Во время своего выступления он подчеркнул, что несмотря на технологическое преимущество Штатов, бюрократические задержки и медленные производственные циклы становятся серьезным препятствием для национальной безопасности.

«Никто не имеет такого качества оружия, как мы. Проблема в том, что мы не производим его достаточно быстро. Мы собираемся начать производить его гораздо быстрее. Мы будем очень жесткими с компаниями. У нас лучшее оружие в мире, но это занимает слишком много времени», — сказал он.

