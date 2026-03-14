ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
585
Время на прочтение
2 мин

Трамп сделал заявление о сделке с Ираном

Президент США утверждает, что соглашение, которое власти якобы предлагает Иран, его не устраивает.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана якобы предлагают «заключить сделку», не предоставив никаких подробностей такого предложения. Это заявление прозвучало на фоне военной операции, которую США и Израиль ведут против Ирана уже 2 недели.

Об этом американский президент написал в субботу, 14 марта, в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп снова заявил, что Иран уже полностью разгромлен, но соглашение, которое власти этой страны якобы предлагают, не устраивает американского президента.

Он также использовал сообщение в социальных сетях для очередной критики СМИ, которые не сообщают об успехах американской армии на Ближнем Востоке.

«Фейковые СМИ ненавидят сообщать о том, как хорошо американские военные справились с Ираном, который полностью разгромлен и хочет заключить сделку — но не ту сделку, которую я бы принял!» — написал президент США.

Как сообщалось ранее, в четверг, 12 марта, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже якобы одержали победу в войне с Ираном.

На прошлой неделе американский президент заявил, что США не будут заключать с Ираном никакого соглашения и намерены принять только его безоговорочную капитуляцию.

Накануне, 13 марта, Дональд Трамп заявил, что США нанесли Ирану «сильный урон», но это еще не конец. Он анонсировал нанесение «очень сильного удара» в течение следующей недели.

Напомним, издание Axios со ссылкой на собственные источники в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию. Москва предлагала такой шаг как часть соглашения о прекращении войны.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie