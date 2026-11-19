Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать окончательные решения по войне России против Украины без участия украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в комментарии NBC News.

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«Я бы не принимал никаких окончательных решений по войне в Украине без Зеленского», — заявил Трамп.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский объяснил, кто способен остановить главу РФ Путина. Он заявил, что США и Китай имеют достаточное политическое и экономическое влияние, чтобы остановить российскую войну против Украины фактически за одну встречу с кремлевским главой.

Тем временем президенты США, РФ и лидер КНР провели 19 ноября трехстороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Главной темой непродолжительных переговоров именно Дональда Трампа и Владимира Путина, по версии Кремля, была Украина.

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