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Трамп сделал заявление о войне в Украине и Зеленском
Трамп сделал неожиданное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах по окончанию войны. В частности, он назвал условие окончательных решений.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать окончательные решения по войне России против Украины без участия украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом он сказал в комментарии NBC News.
«Я бы не принимал никаких окончательных решений по войне в Украине без Зеленского», — заявил Трамп.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский объяснил, кто способен остановить главу РФ Путина. Он заявил, что США и Китай имеют достаточное политическое и экономическое влияние, чтобы остановить российскую войну против Украины фактически за одну встречу с кремлевским главой.
Тем временем президенты США, РФ и лидер КНР провели 19 ноября трехстороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Главной темой непродолжительных переговоров именно Дональда Трампа и Владимира Путина, по версии Кремля, была Украина.