Трамп сделал заявление об участии в следующих выборах президента США

Президент США Дональд Трамп «не думал» о том, чтобы снова баллотироваться. В то же время высказался по поводу того, кто может возглавить Республиканскую партию после его ухода с должности, назвав государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса главными претендентами на президентскую должность 2028 года.

Об этом пишет Рolitico.

«У нас действительно хорошие люди», — сказал Трамп относительно того, чтобы баллотировался в президенты США в 2028 году.

Президент США Дональд Трамп говорил об этом 27 октября во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One по дороге в Японию.

Он высказался и по поводу того, кто может возглавить Республиканскую партию после его ухода с должности, назвав государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса главными претендентами на президентскую номинацию 2028 года.

Трамп оставил открытой дверь для себя

«Я бы с удовольствием это сделал (баллотировался бы в 2028 году — ред.) — у меня лучшие показатели за всю историю», — сказал Трамп.

Однако он добавил, что «на самом деле не думал» о том, чтобы снова баллотироваться.

Когда его попросили назвать конкретные имена, Трамп кивнул в сторону Рубио, зашедшего в прескабину, чтобы поговорить с журналистами.

«У нас замечательные люди — мне не нужно об этом говорить. Один из них стоит прямо здесь», — сказал Трамп.

Далее он похвалил своего вице-президента, Венса.

«Очевидно, что Джей Ди отличный. Вицепрезидент отличный. Я не уверен, что кто-нибудь решится баллотироваться против этих двоих», — сказал Трамп.

