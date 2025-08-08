- Дата публикации
Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным
Президент США не раскрыл место проведения встречи, отметив лишь, что оно будет "популярным".
В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом он сказал на брифинге после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, передает Clash Report.
«Мы собираемся провести встречу с Россией, начнем с России», — сказал Трамп о вероятной встрече с Путиным.
Он добавил, что место проведения будет очень популярным.
«Я не хочу объявлять это сейчас, объявлю позже сегодня», — отметил президент США.
«Я встречусь с Путиным очень скоро. Он также хочет встретиться как можно скорее», — отметил при этом американский лидер, не назвав дату запланированной встречи.
Президент США не стал называть встречу с Путиным «последним шансом» для России.
«Мне не нравится использовать термин „последний шанс“, — сказал он.
Трамп также добавил, что в соглашении по Украине стоит ожидать обмен территориями.
«Некоторые вернутся, некоторые изменятся. Будет некоторый обмен территориями», — пояснил он.
Напомним, ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил британскому изданию Sky News, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, на которой лидеры будут обсуждать прекращение войны в Украине, запланирована на конец следующей недели.
Как сообщалось, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони согласилась организовать встречу Трампа и Путина в Риме. Однако Кремль отвергает этот вариант, поскольку считает итальянское правительство слишком «проукраинским». Зато более вероятным местом проведения саммита считаются Объединенные Арабские Эмираты.
По информации издания Bloomberg, США и Россия рассматривают соглашение, которое может заморозить войну в Украине, закрепив за Кремлем контроль над оккупированными территориями.