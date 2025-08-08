Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на брифинге после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, передает Clash Report.

«Мы собираемся провести встречу с Россией, начнем с России», — сказал Трамп о вероятной встрече с Путиным.

Он добавил, что место проведения будет очень популярным.

«Я не хочу объявлять это сейчас, объявлю позже сегодня», — отметил президент США.

«Я встречусь с Путиным очень скоро. Он также хочет встретиться как можно скорее», — отметил при этом американский лидер, не назвав дату запланированной встречи.

Президент США не стал называть встречу с Путиным «последним шансом» для России.

«Мне не нравится использовать термин „последний шанс“, — сказал он.

Трамп также добавил, что в соглашении по Украине стоит ожидать обмен территориями.

«Некоторые вернутся, некоторые изменятся. Будет некоторый обмен территориями», — пояснил он.

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил британскому изданию Sky News, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, на которой лидеры будут обсуждать прекращение войны в Украине, запланирована на конец следующей недели.

Как сообщалось, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони согласилась организовать встречу Трампа и Путина в Риме. Однако Кремль отвергает этот вариант, поскольку считает итальянское правительство слишком «проукраинским». Зато более вероятным местом проведения саммита считаются Объединенные Арабские Эмираты.

По информации издания Bloomberg, США и Россия рассматривают соглашение, которое может заморозить войну в Украине, закрепив за Кремлем контроль над оккупированными территориями.