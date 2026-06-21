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Трамп сделал заявление по Ормузскому проливу: что решили на фоне перемирия с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время 60-дневного режима прекращения огня с Ираном в районе Ормузского пролива не будут взиматься никакие сборы за проход судов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время действия режима прекращения огня с Ираном в районе Ормузского пролива в течение 60 дней не будут взиматься никакие сборы за проход судов.
Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social .
По словам Трампа, в течение двух месяцев действия перемирия в районе стратегически важного Ормузского пролива никакие финансовые сборы для прохода не будут действовать.
«По завершении этого 60-дневного периода никакого собрания также не будет, если только они не будут введены Соединенными Штатами Америки в свою пользу», — заявил президент США.
Трамп также подчеркнул, что такой сценарий возможен, если соответствующее соглашение не будет окончательно завершено. В таком случае, по его словам, США могут ввести собственные платежи в качестве компенсации за «услуги, предоставляемые как ангел-хранитель странам Ближнего Востока», имея в виду американскую роль в обеспечении безопасности региона.
Заявление прозвучало на фоне напряженной ситуации вокруг Ирана и международных опасений по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.
Угроза срыва мирных договоренностей
Недавно Соединенные Штаты и Иран официально заявили о достижении мирного соглашения , которое планировали подписать 19 июня в Женеве при посредничестве Пакистана. Сразу после этих успешных дипломатических шагов Дональд Трамп анонсировал немедленное снятие американской блокады и открытие транзита по Ормузскому проливу.
Со своей стороны лидеры стран G7 публично выразили готовность поддержать план Вашингтона по быстрому разминированию и возобновлению безопасного судоходства в этом регионе. Однако европейские союзники подчеркнули необходимость получить надежные долгосрочные гарантии от Тегерана, прежде чем отправлять туда свои военные корабли.
Несмотря на громкие заявления об историческом примирении между США и Ираном, руководство Израиля отказалось подчиняться этим решениям, отметив свой статус независимого государства. Израильские чиновники дали четко понять, что американское соглашение не является для них обязательным и не остановит их военные операции.
Международные эксперты отмечали, что нормализация торгового движения и возврат к довоенным объемам перевозок в любом случае потребует не менее нескольких недель слаженной работы. В то же время это ближневосточное соглашение должно позволить администрации Трампа больше сконцентрироваться на военной помощи и переговорных процессах в отношении Украины.
Напомним, накануне, 18 июня, Соединенные Штаты Америки отменили ограничения на морское движение в иранские порты и прибрежные районы. Соответствующее решение было принято по поручению президента США Дональда Трампа.