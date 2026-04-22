Трамп шокировал новым заявлением по Ирану и угрожает "подрывом" части страны

Трамп пригрозил Ирану "подрывом" части страны / © Associated Press

Реклама

Переговоры США и Ирана под угрозой из-за резких заявлений президента США Дональда Трампа. Он снова угрожает Ирану атаками и подрывом части страны.

Дональд Трамп убежден, что Иран испытывает финансовый коллапс, а потому будет вынужден пойти на все условия США.

Трамп пригрозил взорвать остальную часть Ирана и его лидеров

На своей странице в Truth Social Дональд Трамп опять опубликовал ряд угроз для Ирана. В частности, он написал, что Иран терпит финансовый крах и хочет немедленно открыть Ормузский пролив, ведь иранцы — «жадны к деньгам».

Реклама

«Теряют 500 миллионов долларов в день. Военные и полиция жалуются, что им не платят. SOS!!!», — пишет Трамп.

Также президент США заявил, что Иран не хочет закрытия Ормузского пролива, ведь им нужен ежедневный заработок по 500 млн. долларов.

«Они говорят, что хотят ее закрыть только потому, что я ее полностью блокировал, закрыл, поэтому они просто хотят „спасти лицо“», — добавил Трамп.

Он также сообщил, что четыре дня назад к нему обращались с просьбой Ирана открыть Ормузский пролив.

Реклама

«Но если мы это сделаем, соглашения с Ираном никогда не будет, если мы не подорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!», — заявил Трамп.

Переговоры США и Ирана: последние новости

Переговорный процесс США и Ирана снова заходит в тупик. Напомним, переговоры должны были состояться вчера, 21 апреля. Но Иран отказался от них. Этому предшествовали публичные заявления Трампа, повлиявшие на желание Ирана двигаться дальше.

В частности, Трамп заявлял, что атакует все мосты и электростанции в стране. Еще на выходных в Иране якобы согласились на ключевые требования США, включая передачу запасов обогащенного урана и фактическую остановку ядерной программы.

Однако вскоре иранцы все отрицали, а некоторые представители администрации Трампа неофициально признали, что его публичные заявления могли навредить переговорному процессу. Также по неподтвержденным данным, Трамп хотел применить ядерное оружие по Ирану. Военные страны с этим не согласились, поэтому глава США не получил ядерных кодов.