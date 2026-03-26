Трамп шокировал новым заявлением по Ирану и завершению войн

Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по Ирану. В частности, говорил о военной операции и завершении войн.

Об этом пишет Clash Report.

«Я думал, что цены на нефть поднимутся. Я думал, что фондовый рынок несколько снизится, но для меня это не имело значения», — сказал глава Америки.

Реклама

Американский лидер решил не использовать слово «война».

«Ибо говорят, что если вы используете слово „война“, это, может быть, нехорошо. Им не нравится слово „война“, потому что вы должны получить одобрение. Поэтому я буду использовать слово „военная операция“, — отметил Трамп.

Он добавил, что якобы никогда не было главы страны, которая хотела бы этого поста меньше, чем быть главой Ирана.

«Я этого не хочу», мы слушаем некоторые вещи, которые они говорят, мы очень четко слышим их, они говорят: «Нет, спасибо, я этого не хочу», — отметил он.

Реклама

Не забыл вспомнить лидер Штатов и о «завершении 8 войн».

«Мы урегулировали восемь войн. Люди будто забывают», — заключил Дональд Трамп.

Ранее речь шла о сроках завершения войны на Ближнем Востоке. Так, Трамп считает, что война с Ираном находится на завершающей стадии и должна закончиться в пределах ранее объявленного срока — 4-6 недель. По сообщениям инсайдеров, Трамп колеблется между переговорами и возможным усилением военных действий, в частности, не исключает ввода войск. Впрочем, не без опасений относительно роста потерь.