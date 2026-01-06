ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
348
Время на прочтение
1 мин

Трамп шокировал признанием: что запрещает ему делать первая леди Мелания

Трамп заявил, что его жена ненавидит, когда он танцует на публике.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп признался, что его жена Мелания ненавидит, когда он начинает исполнять свой «фирменный» танец.

Об этом глава Белого дома сказал на выездном собрании республиканцев Палаты представителей.

«Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: „Все хотят, чтобы я танцевал“. — „Любимый, это не по-президентски“. На самом деле она сказала: „Можешь ли ты себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?“ Она сказала это мне», — признался Трамп.

После окончания выступления президент США все-таки исполнил свой фирменный танец.

Ранее Дональд Трамп ответил на слухи о своем старческом маразме.

Дата публикации
Количество просмотров
348
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie