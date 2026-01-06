Трамп шокировал признанием: что запрещает ему делать первая леди Мелания

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп признался, что его жена Мелания ненавидит, когда он начинает исполнять свой «фирменный» танец.

Об этом глава Белого дома сказал на выездном собрании республиканцев Палаты представителей.

«Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: „Все хотят, чтобы я танцевал“. — „Любимый, это не по-президентски“. На самом деле она сказала: „Можешь ли ты себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?“ Она сказала это мне», — признался Трамп.

После окончания выступления президент США все-таки исполнил свой фирменный танец.

