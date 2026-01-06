- Дата публикации
Трамп шокировал признанием: что запрещает ему делать первая леди Мелания
Трамп заявил, что его жена ненавидит, когда он танцует на публике.
Президент США Дональд Трамп признался, что его жена Мелания ненавидит, когда он начинает исполнять свой «фирменный» танец.
Об этом глава Белого дома сказал на выездном собрании республиканцев Палаты представителей.
«Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: „Все хотят, чтобы я танцевал“. — „Любимый, это не по-президентски“. На самом деле она сказала: „Можешь ли ты себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?“ Она сказала это мне», — признался Трамп.
После окончания выступления президент США все-таки исполнил свой фирменный танец.
