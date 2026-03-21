Трамп шокировал реакцией на смерть экс-директора ФБР, расследовавшего его связи с Россией

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад смерти бывшего директора ФБР и федерального прокурора Роберта Мюллера, который возглавлял расследование его связей с Россией во время выборов 2016 года.

Американский президент отреагировал на новость о его смерти коротким сообщением в своей соцсети Truth Social.

«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может причинять вред невинным людям!» — написал Трамп.

Расследование Мюллера в отношении Трампа: что известно

Мюллер занял должность директора ФБР за неделю до террористических атак 11 сентября 2001 года и, по согласованию Сената и просьбе президента Барака Обамы, возглавлял спецслужбу до 2013 года — на два года дольше разрешенного 10-летнего срока.

в 2017 году он был назначен специальным советником Министерства юстиции, которому было поручено возглавить расследование вероятных связей между российским правительством и президентской кампанией Трампа 2016 года.

После почти двух лет сбора доказательств, в течение которых он часто становился мишенью для президента Трампа, назвавшего расследование «охотой на ведьм», Мюллер составил 448-страничный отчет, в котором подробно изложил свои выводы.

В этом документе говорится о том, что «расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа сговаривались или координировали свои действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы».

Однако, в отчете отмечается, что «расследование установило, что российское правительство считало, что выиграет от президентства Трампа, и работало над обеспечением этого результата, а предвыборный штаб ожидал, что получит избирательную выгоду от информации, похищенной и обнародованной благодаря усилиям России».

Трамп расценил отчет Мюллера как «полную победу» и оправдание, заявив тогда: «Это никогда больше не должно произойти с другим президентом».

Мюллер отошел от публичной жизни после завершения расследования дела Трампа, которое произошло всего за несколько лет до того, как ему диагностировали болезнь Паркинсона в 2021 году.

К тому времени он успел написать вступление к книге-расследованию этого дела «Вмешательство: внутренняя история Трампа, России и расследование Мюллера».

Роберт Мюллер умер в возрасте 81 года.

