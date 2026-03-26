Трамп шокировал заявлением о боеприпасах и средствах ПВО для Украины

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что боеприпасы и средства ПВО, которые были предназначены для Украины, могут быть отправлены на Ближний Восток, где идет война против Ирана.

Об этом американский президент заявил в разговоре с журналистами в четверг, 26 марта, передает Clash Report.

По его словам, Соединенные Штаты делают так постоянно.

«Знаете, у нас очень много боеприпасов. Они есть у нас в других странах, например, в Германии и во всей Европе. У нас их полно. И иногда мы берем у одних и используем для других», — пояснил он.

При этом Трамп добавил, что ему нужно уточнить информацию относительно Украины.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Пентагон прорабатывает возможность пересмотра направления поставок вооружения, которое ранее планировали передать Украине, в пользу Ближнего Востока. Причиной такого шага является стремительное истощение запасов критически важных боеприпасов США на фоне обострения войны с Ираном.

Напомним, Министерство обороны США побуждает крупные оборонные компании наращивать производство некоторых важнейших видов вооружения. Речь идет не только о пополнении запасов на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, но и об их расширении, что может свидетельствовать о подготовке к большой войне.