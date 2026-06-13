Трамп шокировал заявлением о подписании мирного соглашения уже завтра: о чем договорились

Дональд Трамп / © Associated Press

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Между США и Ираном готовится подписание исторического документа. Уже в воскресенье, 14 июня, по заявлению Дональда Трампа, страны официально заключат мирное соглашение.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Главным практическим результатом дипломатического прорыва, по словам Трампа, станет полное восстановление судоходства в регионе Персидского залива, долгое время остававшегося зоной высокого напряжения.

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«Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив открыт для всех», — отметил Трамп.

Сообщение Трампа в Truth Social

Следует отметить, что Ормузский пролив является одним из важнейших морских путей в мире, через который транспортируется около пятой части мирового объема нефти. Полное открытие артерии для международных судов может оказать существенное влияние на мировой энергетический рынок и снизить градус напряжения на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп приостановил подготовку потенциальной масштабной наземной операции в Иране, которая, по данным СМИ, могла быть направлена на захват запасов высокообогащенного урана.

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