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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1043
Время на прочтение
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Трамп шокировал заявлением о подписании мирного соглашения уже завтра: о чем договорились

По словам американского лидера, сразу после официального скрепления договоренностей стратегически важный Ормузский пролив станет полностью открытым для международного судоходства.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Между США и Ираном готовится подписание исторического документа. Уже в воскресенье, 14 июня, по заявлению Дональда Трампа, страны официально заключат мирное соглашение.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Главным практическим результатом дипломатического прорыва, по словам Трампа, станет полное восстановление судоходства в регионе Персидского залива, долгое время остававшегося зоной высокого напряжения.

«Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив открыт для всех», — отметил Трамп.

Сообщение Трампа в Truth Social

Сообщение Трампа в Truth Social

Следует отметить, что Ормузский пролив является одним из важнейших морских путей в мире, через который транспортируется около пятой части мирового объема нефти. Полное открытие артерии для международных судов может оказать существенное влияние на мировой энергетический рынок и снизить градус напряжения на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп приостановил подготовку потенциальной масштабной наземной операции в Иране, которая, по данным СМИ, могла быть направлена на захват запасов высокообогащенного урана.

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Дата публикации
Количество просмотров
1043
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