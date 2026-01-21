Трамп сказал, что произойдет в случае отказа отдать Гренландию

Президент США Дональд Трамп в Давосе / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредил Данию и Европу, что произойдет в случае отказа передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

Его заявление цитирует Sky News.

Американский лидер заявил, что США стремятся получить «кусок льда для защиты мира».

«Мы никогда не просили ничего другого», — сказал Дональд Трамп.

При этом он обратился непосредственно к Дании и Европе.

«У них есть выбор — вы можете сказать „да“, и мы будем очень благодарны. Или вы можете сказать „нет“, и мы запомним», — пригрозил американский президент, не уточнив содержания этой угрозы.

При этом Трамп подчеркнул, что «сильная и безопасная Америка означает сильное НАТО».

Ранее в этом же выступлении американский лидер заявил, что только США способны гарантировать безопасность Гренландии, упомянув стратегическое расположение острова и сосредоточенные здесь запасы редкоземельных элементов.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, заявив, что континент «движется не в правильном направлении».