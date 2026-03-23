Трамп сказал, есть ли разница в ударах по энергообъектам Украины и Ирана
Трамп заявил, что удары по Ирану отличаются от атак России по Украине.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные удары по энергетической инфраструктуре Ирана и сравнение с атаками России по украинским объектам.
Об этом шла речь во время общения Трампа с журналистами 23 марта, передает Clash Report.
Ему задали вопрос, будут ли отличаться потенциальные удары по иранским электростанциям от агрессивных действий России в Украине.
В ответ Трамп заявил, что считает такие ситуации разными.
«Я думаю, что это совсем другое… Я также не сторонник того, что делает Россия, чтобы вы понимали, но это совсем другое», — сказал он.
Контекст заявления Трампа
Вопрос журналиста об ударах по энергообъектам прозвучал на фоне обсуждений возможных действий США относительно Ирана, в частности, вариантов ударов по энергосистеме.
Напомним, что Россия с начала полномасштабного вторжения регулярно атакует энергетику Украины. Это приводит к масштабным отключениям электроэнергии.
Заявление американского президента Трампа уже вызвало дискуссии о двойных стандартах в подходах к оценке ударов по критической инфраструктуре.
На данный момент Белый дом не давал дополнительных разъяснений относительно возможных сценариев действий в Иране.