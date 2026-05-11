Трамп сказал, на что готов ради США

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете сделал эмоциональное заявление о готовности «принять шар» ради страны. Также он похвастался экономическими показателями США и высказался по Ирану.

Об этом сообщает Cladh Report.

Во время выступления американский лидер отметил экономические достижения своей администрации и обратил внимание на ситуацию на фондовом рынке.

«Посмотрите на цифры, посмотрите на фондовом рынке. Сейчас он выше, чем был в начале этой войны. Я думал, что он упадет на 20–25% и это было бы нормально», — сказал Трамп.

Впоследствии президент США эмоционально добавил, что готов «принять шар» ради государства, хотя и признал, что это «ужасное изречение».

«Знаете, я готов, это ужасное выражение — принять шар. Это ужасное выражение, особенно когда я его использую. Но я готов принять пулю за страну», — отметил американский лидер.

Во время выступления Трамп также затронул тему Ирана. Он назвал руководство страны «сумасшедшим» и пообещал «справиться» с угрозами со стороны Тегерана.

«Иран сказал мне: „Вы получаете ядерную пыль, но вам придется ее получить“. Они сказали: „Вы и Китай — единственные, кто может его получить, потому что объекты были уничтожены“, — отметил Трамп.

Руководство Ирана глава Штатов назвал «бесчестными людьми».

«Я имею с ними дело. Я им говорю: „Вы, люди, сумасшедшие. Вы сумасшедшие. Вы сошли с ума“, — отметил Трамп.

Ранее Трамп заявили, что переговоры с Ираном по ядерному соглашению оказались на грани срыва. По его словам, Тегеран стал «намного более агрессивным» в коммуникации в последние дни. Трамп подчеркнул, что США не разрешат Ирану получить ядерное оружие и готовы действовать жестко. Президент США заявил о возможности новых санкций или других шагов в случае провала дипломатии. В то же время, он отметил, что все еще надеется на достижение договоренностей мирным путем.

