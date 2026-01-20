Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал заявления по поводу войны в Украине, вспомнив Кавказ, как «территорию Путина «.

Об этом шла речь во время выступления Трампа в Белом доме 20 января.

Трамп заявил, что он пытается найти путь к окончанию войны между Россией и Украиной, но процесс усложняет то, что стороны не готовы одновременно к мирным договоренностям.

«Я пытаюсь решить финальный вопрос. Я работаю с Украиной и Россией. Но когда Россия готова — Украина еще нет, а когда Украина готова, Россия уже закончила», — отметил Трамп.

Дональд Трамп отметил масштаб потерь, заявив, что «в среднем погибает 25 тысяч человек в месяц», вероятно имея в виду РФ.

Он вспомнил ситуацию на Кавказе, назвав регион «территорией Путина» и подчеркнув, что конфликт там имеет давние корни.

«Но Путин сказал мне: я не могу поверить, что ты сможешь решить эту войну. Я работал над этим 10 лет, потому что это его территория», — заявил Трамп.

Он добавил, что международное урегулирование конфликтов всегда зависит от готовности сторон и что попытки быстрого урегулирования могут потерпеть неудачу из-за несоответствия времени и интересов.

Эксперты отмечают, что подобные заявления Трампа могут иметь политический резонанс, особенно в контексте предстоящих переговоров и геополитической ситуации на постсоветских территориях.

Между тем, представители США и РФ провели переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, разговор длился более двух часов. А Стив Виткофф в комментарии российским медиа, как обычно, назвал эти переговоры «очень положительными».