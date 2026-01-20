- Дата публикации
Трамп сказал о проблеме завершения войны в Украине и назвал "территорию Путина"
Дональд Трамп заявил, что процесс завершения войны между Россией и Украиной усложняет то, что стороны не готовы одновременно. В то же время, он вспомнил Кавказ, назвав его «территорией Путина».
Президент США Дональд Трамп сделал заявления по поводу войны в Украине, вспомнив Кавказ, как «территорию Путина «.
Об этом шла речь во время выступления Трампа в Белом доме 20 января.
Трамп заявил, что он пытается найти путь к окончанию войны между Россией и Украиной, но процесс усложняет то, что стороны не готовы одновременно к мирным договоренностям.
«Я пытаюсь решить финальный вопрос. Я работаю с Украиной и Россией. Но когда Россия готова — Украина еще нет, а когда Украина готова, Россия уже закончила», — отметил Трамп.
Дональд Трамп отметил масштаб потерь, заявив, что «в среднем погибает 25 тысяч человек в месяц», вероятно имея в виду РФ.
Он вспомнил ситуацию на Кавказе, назвав регион «территорией Путина» и подчеркнув, что конфликт там имеет давние корни.
«Но Путин сказал мне: я не могу поверить, что ты сможешь решить эту войну. Я работал над этим 10 лет, потому что это его территория», — заявил Трамп.
Он добавил, что международное урегулирование конфликтов всегда зависит от готовности сторон и что попытки быстрого урегулирования могут потерпеть неудачу из-за несоответствия времени и интересов.
Эксперты отмечают, что подобные заявления Трампа могут иметь политический резонанс, особенно в контексте предстоящих переговоров и геополитической ситуации на постсоветских территориях.
Между тем, представители США и РФ провели переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, разговор длился более двух часов. А Стив Виткофф в комментарии российским медиа, как обычно, назвал эти переговоры «очень положительными».