Трамп сказал, планирует ли выводить американских солдат из Польши

Трамп отрицает намерения вывести американские войска из Польши

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не рассматривал возможность вывода американских солдат из Польши. Во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким он назвал Польшу страной с «особыми отношениями» из США. В то же время Трамп подтвердил, что рассматривает такую возможность в отношении других европейских стран, что вызывает беспокойство среди некоторых союзников по НАТО.

Об этом пишет The Guardian.

Позиция Трампа по отношению к НАТО и Польше

Польша давно является одним из самых преданных союзников США в Восточной Европе и ключевым партнером по восточному флангу НАТО. Эта страна последовательно поддерживает американскую политику и активно инвестирует в собственную обороноспособность, значительно превышая целевой показатель НАТО по расходам на оборону. Такая позиция выгодно отличает Польшу от других членов Альянса, которые, по словам Трампа, уделяют недостаточно внимания и средства своей обороне.

Трамп, который в течение своего первого президентского срока неоднократно критиковал европейских союзников за «недоплату» в общий бюджет НАТО, всегда отмечал Польшу в качестве примера для подражания. Его последнее заявление подчеркивает эту позицию и, вероятно, направлено на успокоение польского руководства, опасающегося возможного пересмотра оборонных обязательств со стороны США.

Трамп, однако, не уточнил, какие именно «другие страны» идет, но его намек о возможном выводе войск из других регионов Европы может быть сигналом для тех союзников, которые, по его мнению, не выполняют своих финансовых обязательств перед Альянсом.

«Мы никогда даже не думали о выводе солдат из Польши. Мы думаем об этом по поводу других стран, но мы никогда… мы с Польшей до конца, и мы поможем Польше защитить себя», — сказал Трамп.

Польша как ответственный член НАТО

В ходе обсуждения американо-польских отношений президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна не является «нахлебником» в НАТО, поскольку тратит 4,7% своего ВВП на оборону. Это значительно превышает установленный Североатлантическим союзом минимум в 2%.

Он также добавил, что в ближайшее время Польша планирует добиться нового целевого показателя в 5% ВВП на оборону. Такое заявление является прямым ответом на призывы Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону, и оно демонстрирует, что Польша стремится быть надежным и ответственным партнером.

Навроцкий также подчеркнул, что «впервые в польской истории… поляки рады иметь иностранных солдат в Польше», что свидетельствует о поддержке населением страны усиления сотрудничества с США в сфере безопасности. Дональд Трамп отметил, что «Польша была одной из двух стран, которые заплатили больше, чем они должны, в рамках НАТО», что еще раз подчеркивает его одобрительное отношение к оборонной политике Польши.

Напомним, Польша и Финляндия хотят восстановить болота для защиты от возможного нападения России. Таким образом, защита восточного фланга НАТО вдохновила опыт войны в Украине.