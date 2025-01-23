Трамп сказал, при каком условии война в Украине прекратится сразу

Президент США Дональд Трамп будет договариваться с властями Саудовской Аравии о снижении цен на нефть. По его словам, это приведет к немедленному окончанию войны в Украине.

Об этом американский лидер сказал в своем выступлении в четверг, 23 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дональд Трамп выразил свое удивление, почему такая договоренность не была достигнута предыдущей администрацией Белого дома.

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“Мне удивительно, что это не произошло до выборов. Я действительно был удивлен тем, что произошло”, — сказал он.

Американский президент выразил убеждение, что снижение цен на нефть лишит президента РФ Владимира Путина доходов, позволяющих ему вести захватническую войну в Украине.

“Если они [цены на нефть] снижаются, то война между Россией и Украиной прекратится сразу. Нам нужно снизить цены. Нам нужно прекратить эту войну, положить конец этой войне. Мы определенным образом понимаем, что мы тоже ответственны. И что сейчас теряются миллионы жизней”, — отметил Трамп.

Напомним, посланник по особым поручениям в администрации Дональда Трампа Ричард Гренелл сообщил, что президент США для завершения войны в Украине собирается давить на обе стороны, чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

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