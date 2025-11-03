Трамп сказал, сколько раз США могут уничтожить мир

Дональд Трамп / © Associated Press

США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, его хватит на то, чтобы «подорвать мир 150 раз».

Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью CBS News.

«У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России также много ядерного оружия, и у Китая тоже будет много», — сказал Трамп.

Он также отметил, что не хочет, чтобы США были единственной страной, не проводящей ядерных испытаний. По его словам, подобные испытания проводят все, в том числе Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан.

Напомним, Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытание ядерного оружия после 33-летнего перерыва.

«Поскольку другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытание нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно», — написал он в соцсети TruthSocial 30 октября. Тогда же глава Белого дома отметил, что у США «больше ядерного оружия, чем любая другая страна».

Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или субкритические испытания, когда боеголовки проверяются, но без самого взрыва.

США не проводят полноценные испытания ядерного оружия с 1992 года. Вашингтон подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.