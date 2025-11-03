- Дата публикации
-
- Мир
Трамп сказал, сколько раз США могут уничтожить мир
Соединенные Штаты не хотят быть единственными, кто не проводит испытания ядерного оружия, подчеркнул президент США.
США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, его хватит на то, чтобы «подорвать мир 150 раз».
Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью CBS News.
«У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России также много ядерного оружия, и у Китая тоже будет много», — сказал Трамп.
Он также отметил, что не хочет, чтобы США были единственной страной, не проводящей ядерных испытаний. По его словам, подобные испытания проводят все, в том числе Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан.
Напомним, Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытание ядерного оружия после 33-летнего перерыва.
«Поскольку другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытание нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно», — написал он в соцсети TruthSocial 30 октября. Тогда же глава Белого дома отметил, что у США «больше ядерного оружия, чем любая другая страна».
Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или субкритические испытания, когда боеголовки проверяются, но без самого взрыва.
США не проводят полноценные испытания ядерного оружия с 1992 года. Вашингтон подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.