Трамп скоро поймет, что принять какие-либо соглашения с Путиным невозможно — Джонсон

Трамп в какой-то момент поймет, что заключать какие-либо соглашения с Путиным невозможно.

Борис Джонсон, экс-премьер Великобритании, уверен, что Дональд Трамп поймет невозможность заключения соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом политик написал в колонке для NV.

По его словам, нужно меньше паниковать по поводу возможной победы Трампа на выборах в США, поскольку именно он первым передал вооружение Украине, в отличие от предшественника Барака Обамы.

По мнению Джонсона, Трамп в какой-то момент поймет, что заключать какие-либо соглашения с Путиным невозможно.

"Поэтому я думаю, что в конце концов он станет президентом, который поможет защитить демократию и поддержать Украину. Что касается ультрареспубликанцев, выступающих против помощи Украине, я думаю, что это изменится после президентских выборов", – заявил Джонсон.

Напомним, что в Белом доме объявили об экстренном пакете помощи для Украины в виде оружия и оборудования на 300 миллионов долларов.

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