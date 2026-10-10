Трамп скрывал сделку с Путиным?: дизельное топливо из России уже подплывает к США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Соглашение между США и Россией о поставках российского дизельного топлива, возможно, было подготовлено за несколько недель до его публичного объявления президентом США Дональдом Трампом 9 октября. На это указывают данные морского мониторинга: танкер с первой вероятной партией российского дизельного топлива уже приближается к восточному побережью Соединённых Штатов, хотя о достижении договорённости Вашингтон публично сообщил лишь накануне.

Об этом написала в социальной сети X Мишель Визе Бокманн, старший аналитик по морской разведке компании Windward, специализирующаяся на отслеживании судов и так называемого теневого флота. Её пост также распространил OSINT-аналитик под ником TheIntelFrog.

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По данным Бокманна, аналитики Windward отслеживают танкер класса MR, который, предположительно, перевозит первую партию российского дизельного топлива в США. Судно должно прибыть к восточному побережью Америки примерно в течение 48–72 часов с момента поступления сообщения.

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«Вот это быстро», — прокомментировала аналитик, обратив внимание на то, что менее чем за сутки до её публикации американские власти официально разрешили соответствующие операции с российским топливом.

По информации TheIntelFrog, речь идет о танкере MINERVA ZEN, который вышел из российского Санкт-Петербурга 22 сентября. По оценке OSINT-аналитика, судно, по всей видимости, с самого начала направлялось к восточному побережью США.

Танкер перевозит примерно 280 тысяч баррелей дизельного топлива или газойля, свидетельствуют данные аналитической компании Vortexa, на которые ссылается Бокманн. С момента выхода из балтийского порта Санкт-Петербурга в прошлом месяце судно не раскрывало пункт назначения.

Бокманн отметила, что менее чем за сутки до её заявления Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало Генеральную лицензию № 135. Документ временно разрешил продажу и импорту российского дизельного топлива и газойля до апреля 2027 года.

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В то же время аналитик отмечает, что доступных для экспорта объемов российского дизельного топлива не так много. Поэтому Соединенные Штаты, скорее всего, смогут получить лишь несколько партий топлива.

По её оценке, эти поставки вряд ли помогут преодолеть глобальный дефицит или существенно снизить цены на американском внутреннем рынке.

Дизельное соглашение Трампа с Путиным — что известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп лишь 9 октября сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о крупных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Согласно заявлению Трампа, соглашение предусматривает несколько этапов поставок. Прежде всего Россия должна немедленно отправить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, следующая партия объемом 500 тысяч тонн ожидается в ноябре, а впоследствии — еще 1 миллион тонн топлива.

Сенаторы-демократы США назвали полным предательством в отношении Украины решение администрации президента Дональда Трампа на шесть месяцев разрешить закупку российского дизельного топлива во всем мире. Кроме того, они считают такое решение предательством по отношению к европейским союзникам и национальной безопасности Соединённых Штатов в целом.

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При этом администрация США предупредила о возможном прекращении передачи американской разведывательной информации Украине в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщает ISW, США открыли российскому дизельному топливу доступ к своему и мировым рынкам, не получив от Москвы никаких уступок в отношении мира в Украине.

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