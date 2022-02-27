Трамп сменил позицию и начал хвалить Зеленского и украинцев за сопротивление Путину

Трамп сменил позицию и начал хвалить Зеленского и украинцев за сопротивление Путину

Он убежден, что агресии бы не было, будь он президентом США.

Бывший президент США Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев.

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Смена позиции экспрезидента произошла кардинально: еще в начале этой недели он хвалил президента России Путина, признавшего террористические «ЛДНР», пишет Reuters.

Трамп выразил соболезнования украинцам и похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «смелым», поскольку он остается в Киеве.

«Нападение России на Украину ужасное. Мы молимся за гордый народ Украины. Бог благословит их всех. Как все понимают, этой ужасной беды никогда бы не произошло, если бы наши выборы не были сфальсифицированы и будь я президентом», — заявил политик.