Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Трамп сменил позицию и начал хвалить Зеленского и украинцев за сопротивление Путину

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Трамп сменил позицию и начал хвалить Зеленского и украинцев за сопротивление Путину

Дональд Трамп / Associated Press

Он убежден, что агресии бы не было, будь он президентом США.

Бывший президент США Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев.

Смена позиции экспрезидента произошла кардинально: еще в начале этой недели он хвалил президента России Путина, признавшего террористические «ЛДНР», пишет Reuters.

Трамп выразил соболезнования украинцам и похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «смелым», поскольку он остается в Киеве.

«Нападение России на Украину ужасное. Мы молимся за гордый народ Украины. Бог благословит их всех. Как все понимают, этой ужасной беды никогда бы не произошло, если бы наши выборы не были сфальсифицированы и будь я президентом», — заявил политик.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

У Василькові горить нафтобаза – Наталія Баласинович

У Василькові горить нафтобаза – Наталія Баласинович
Следующая публикация