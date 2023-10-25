Трамп сначала назвал Орбана лидером Турции, а затем прислал ему шапку: фото

В среду, 25 октября, премьер-министр Венгрии Орбан похвастался красной бейсболкой, которую, по его словам, прислал ему бывший президент США Дональд Трамп.

"Посмотрите, что сегодня пришло по почте! Спасибо за поддержку, Дональд Трамп!”, — написал венгерский лидер в соцсети X (ранее — Twitter) и опубликовал свое фото в кепке, на которой заглавными буквами написана фамилия американского экс-президента.

Как видно на фото, на передней части бейсболки от руки написано "Виктор, ты супер". Рядом — размашистая подпись Трампа, а сбоку видны цифры 45 и 47. Вероятно, таким образом американский политик, являвшийся 45-м президентом США, намекает, что стремится стать 47-м.

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Как отметило издание Politico, этот подарок может быть извинением от бывшего президента США, поскольку ранее Трамп перепутал лидеров Венгрии и Турции.

“Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь когда-нибудь о нем слышал? Он, пожалуй, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции”, — опрометчиво ляпнул экс-президент на митинге в Нью-Гэмпшире.

Странно, что Трамп перепутал Орбана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ведь раньше они уже раздавали друг другу комплименты.

В частности, американский политик говорил, что венгерский премьер "проделал огромную работу" и его "уважают во всей Европе". Между тем Орбан в начале 2023 года, вспоминая Трампа, призвал его: “Вернитесь, господин президент. Сделайте Америку снова великой и принесите нам мир”.

Напомним, в понедельник, 23 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал скандал после того, как сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией его страны.

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