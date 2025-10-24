Трамп снес часть Белого дома: появились спутниковые снимки

Полный снос Восточного крыла Белого дома

Снос Восточного крыла Белого дома в США показал на спутниковых снимках.

Об этом пишет CNN.

На этой неделе экскаваторы копали в районе стены Белого дома, а фотографии и видео четко показали, насколько драматичны планы президента США Дональда Трампа по строительству нового бального зала повлияют на историческое сооружение.

Теперь спутниковые снимки предлагают новый взгляд на масштабы работ.

Спутниковый снимок, сделанный утром в четверг, показывает, что все Восточное крыло Белого дома снесено. Кучи обломков очерчивают место, где когда-то стояло здание, традиционно служившее офисом Первой леди.

На месте, где раньше располагался портик, можно увидеть экскаватор, уплотняющий обломки для вывоза. Колоннада, ведущая от президентской резиденции к Восточному крылу, также почти снесена, осталась лишь последняя секция, прилегающая к резиденции, сообщила CNN поздно вечером в четверг.

Белый дом 28 октября 2024 года

Белый дом 23 октября 2025 года

Недалеко уже идет строительство бального зала, который заменит Восточное крыло. Небольшой участок, который может быть частью фундамента нового здания, раскопан, а перед Министерством финансов можно увидеть бетоносмеситель.

Пресссекретарь Белого дома Каролина Ливитт в четверг, 23 октября, призналась журналистам, что масштабы проекта со временем расширились. Она призвала общественность доверять процессу строительства и сказала, что администрация действует прозрачно.

«Когда был представлен этот план и эти визуализации, как только они были завершены, президент поручил мне прийти сюда и поделиться ими со всеми вами. Я сделала целое вводное слово о том, как будет выглядеть этот проект бального зала. В любом строительном проекте со временем происходят изменения, поскольку вы оцениваете, как будет выглядеть проект, и мы будем продолжать информировать вас обо всех этих изменениях, но просто доверяйте процессу», — сказала Ливитт из брифинговой комнаты Белого дома.

Напомним, 20 октября строительные бригады приступили к демонтажу части фасада Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, инициированного президентом Дональдом Трампом.