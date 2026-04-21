Трамп снова «дал заднюю» по Ирану и ошарашил заявлением
Трамп дает Ирану «второй шанс» и заявляет, что перемирие продолжено, несмотря на провал переговоров.
Несмотря на срыв переговоров с Ираном, президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня, который начался 8 апреля, и должен был закончиться 22 апреля.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп объяснил, продолжил перемирие с Ираном, потому что ждет, когда иранцы подадут свои предложения и закончат дискуссии внутри страны.
«Учитывая, что правительство Ирана серьезно расколото, что совершенно неожиданно, и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, нас попросили приостановить наше нападение на страну Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не смогут предложить единое предложение», — написал президент США.
Трамп объяснил, что приказал американским военным продолжать блокаду и оставаться готовыми и боеспособными.
«Я продолжу прекращение огня, пока их предложение не будет подано, а обсуждения не завершатся тем или иным образом», — подытожил Трамп.
Напомним, 21 апреля в Исламабаде должны были пройти мирные переговоры между США и Ираном. Американскую сторону должны представлять вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Однако вскоре Тегеран заявил, что не будет участвовать в переговорах с США из-за позиции Вашингтона и напряжения в регионе. После этого стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже отменил свою запланированную поездку в Пакистан.