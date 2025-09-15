Трамп снова готовится отложить дедлайн по TikTok – Reuters

TikTok / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность очередного продления срока, предоставленного китайской компании ByteDance для продажи или отчуждения американских активов TikTok.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, дедлайн проходит 17 сентября , однако Белый дом склоняется к его отсрочке. Это уже будет четвертый перенос с момента принятия закона, требовавшего от ByteDance до января 2025 года либо продать TikTok в США, либо закрыть приложение.

Ранее Трамп признавал, что имеет потенциальных покупателей из США, но уклонялся от прямого ответа на будущее TikTok. По его словам, варианты колеблются от продаж до «разрешить приложению исчезнуть», и это «зависит от Китая».

В Вашингтоне уже долгое время выражают обеспокоенность, что TikTok может использоваться китайскими властями для шпионажа или цензуры. Тем не менее, администрация США не спешит с блокировкой сервиса, которым в стране пользуются около 170 миллионов человек.

Переговоры между США и Китаем продолжаются, однако источники подчеркивают, что до 17 сентября ожидать окончательного соглашения не стоит. Продажа или передача алгоритма TikTok потенциальному американскому покупателю в любом случае нуждается в одобрении Пекина.

Напомним, что ранее Белый дом официально запустил аккаунт в TikTok .

