Трамп снова критикует тарифы Индии и вводит новые пошлины

Президент США Дональд Трамп снова выразил недовольство высокими тарифами Индии, подчеркнув, что страна будет оставаться объектом взаимных пошлин. Известно, что они начнут действовать со 2 апреля.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Индия — страна с очень высокими тарифами", — заявил Трамп.

Согласно Bloomberg, Индия может понести значительные экономические потери из-за этих пошлин, учитывая высокие тарифы, которые страна взимает.

"Замечание Трампа является последней атакой президента США на торговые барьеры Индии, которые, по его словам, несправедливо наказывают американский бизнес. Замечания прозвучали во время визита министра торговли Индии Пийуша Гояла в США на этой неделе, где он встретится с представителями администрации Трампа, чтобы обсудить торговую политику между двумя странами", — говорится в статье Bloomberg.

Представитель Министерства иностранных дел Индии отметил, что встречи Гояла имеют целью обсуждение тем торговли, таможенных пошлин и других вопросов.

"Оба правительства находятся в процессе продвижения дискуссий по многоотраслевому двустороннему торговому соглашению", — заявил спикер.

На встрече в Белом доме премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп обсудили планы значительного увеличения двусторонней торговли. Они договорились достичь объема в 500 миллиардов долларов до 2030 года и провести переговоры по новому торговому соглашению до осени 2025 года.

Индийские представители надеются, что эти переговоры помогут отсрочить введение новых пошлин, которые США планируют ввести со 2 апреля.

"Правительство Моди пошло на многочисленные уступки администрации Трампа в течение последних недель, пытаясь наладить отношения. Среди них — масштабное снижение тарифов на продукцию, в частности на дорогие мотоциклы и виски, а также обещания покупать больше американских энергоносителей и вооружений", — говорится в материале.

Напомним, Трамп приостановил 25%-тарифы, наложенные на товары из Канады и Мексики.

Читайте также: