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Трамп снова обвиняет Украину в проблемах США — но старая риторика больше не работает
Трамп пытается восстановить поддержку избирателей с помощью риторики, которую использовал во время кампании 2024 года, в частности, обвиняя Украину в трудностях американцев.
Президент США Дональд Трамп пытается вернуться к предвыборным заявлениям в 2024 году, увязывая проблемы американцев с поддержкой Украины. Однако такая риторика теряет эффективность.
Об этом в эфире Эспрессо заявил эксперт Центра отношений США и Украины Андрей Добрянский.
По мнению специалиста, на позицию Трампа по отношению к Украине могли повлиять консервативный комментатор Такер Карлсон и сын американского президента. В ходе предвыборной кампании республиканец, в частности, связывал помощь Киеву с экономическими трудностями граждан США.
Он потерял чрезвычайную поддержку американцев. Так он попытается вернуться в его предвыборную риторику в 2024 году, а в этом году это не работает», — сказал Добрянский.
Эксперт объяснил, что американцы видят несоответствие между обещаниями президента и результатами его политики. В частности, Трампу не удалось добиться обещанного снижения цен и существенного улучшения экономической ситуации. Поэтому ему становится труднее возлагать ответственность за внутренние проблемы страны на Украину и ее президента Владимира Зеленского.
По словам Добрянского, даже среди поклонников движения MAGA поддержка Украины превышает поддержку России. Поэтому убедить американское общество в том, что именно Киев или Зеленский является причиной трудностей в США, становится все сложнее.
В то же время эксперт отметил, что Трамп не собирается поддерживать Украину на том же уровне, что и предыдущий президент США Джо Байден. По его словам, государственный секретарь Марк Рубио не смог убедить главу Белого дома изменить подход к помощи Киеву.
Рубио узнал, что он не может убедить Трампа. Трамп не будет помогать Украине так, как Байден и другие. Но он также не будет принуждать Путина», — отметил Добрянский.
На этом фоне в Государственном департаменте США и Центральном разведывательном управлении, как сообщил эксперт, обсуждают возможность более широкого привлечения европейских стран к переговорам о завершении войны. Речь идет о формате, в котором непосредственными участниками переговорного процесса с Россией станут Украина и европейские государства, в то время как Соединенные Штаты будут выполнять роль посредника и гаранта.
«Есть идея в Госдепартаменте и у ЦРУ наконец-то принять европейцев. Пусть они (переговоры — ред.) будут как трехсторонние: европейцы, украинцы и Россия. А Америка останется в качестве посредника и гаранта», — сказал Добрянский.
Кроме того, эксперт отметил необходимость более активной работы Украины с американскими политиками и общественностью. По его мнению, Киеву следует чаще использовать возможности медиа в США, чтобы доносить свою позицию, а также поддерживать постоянный диалог с членами Конгресса.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп снова раскритиковал предыдущую администрацию за военную помощь Украине и европейским союзникам.
Мы ранее информировали, что Дональд Трамп снова упомянул об обещании выплатить американцам по $5 000, однако четкого плана выплат до сих пор нет.