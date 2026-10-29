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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп снова обвиняет Украину в проблемах США — но старая риторика больше не работает

Трамп пытается восстановить поддержку избирателей с помощью риторики, которую использовал во время кампании 2024 года, в частности, обвиняя Украину в трудностях американцев.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пытается вернуться к предвыборным заявлениям в 2024 году, увязывая проблемы американцев с поддержкой Украины. Однако такая риторика теряет эффективность.

Об этом в эфире Эспрессо заявил эксперт Центра отношений США и Украины Андрей Добрянский.

По мнению специалиста, на позицию Трампа по отношению к Украине могли повлиять консервативный комментатор Такер Карлсон и сын американского президента. В ходе предвыборной кампании республиканец, в частности, связывал помощь Киеву с экономическими трудностями граждан США.

Он потерял чрезвычайную поддержку американцев. Так он попытается вернуться в его предвыборную риторику в 2024 году, а в этом году это не работает», — сказал Добрянский.

Эксперт объяснил, что американцы видят несоответствие между обещаниями президента и результатами его политики. В частности, Трампу не удалось добиться обещанного снижения цен и существенного улучшения экономической ситуации. Поэтому ему становится труднее возлагать ответственность за внутренние проблемы страны на Украину и ее президента Владимира Зеленского.

По словам Добрянского, даже среди поклонников движения MAGA поддержка Украины превышает поддержку России. Поэтому убедить американское общество в том, что именно Киев или Зеленский является причиной трудностей в США, становится все сложнее.

В то же время эксперт отметил, что Трамп не собирается поддерживать Украину на том же уровне, что и предыдущий президент США Джо Байден. По его словам, государственный секретарь Марк Рубио не смог убедить главу Белого дома изменить подход к помощи Киеву.

Рубио узнал, что он не может убедить Трампа. Трамп не будет помогать Украине так, как Байден и другие. Но он также не будет принуждать Путина», — отметил Добрянский.

На этом фоне в Государственном департаменте США и Центральном разведывательном управлении, как сообщил эксперт, обсуждают возможность более широкого привлечения европейских стран к переговорам о завершении войны. Речь идет о формате, в котором непосредственными участниками переговорного процесса с Россией станут Украина и европейские государства, в то время как Соединенные Штаты будут выполнять роль посредника и гаранта.

«Есть идея в Госдепартаменте и у ЦРУ наконец-то принять европейцев. Пусть они (переговоры — ред.) будут как трехсторонние: европейцы, украинцы и Россия. А Америка останется в качестве посредника и гаранта», — сказал Добрянский.

Кроме того, эксперт отметил необходимость более активной работы Украины с американскими политиками и общественностью. По его мнению, Киеву следует чаще использовать возможности медиа в США, чтобы доносить свою позицию, а также поддерживать постоянный диалог с членами Конгресса.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп снова раскритиковал предыдущую администрацию за военную помощь Украине и европейским союзникам.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп снова упомянул об обещании выплатить американцам по $5 000, однако четкого плана выплат до сих пор нет.

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