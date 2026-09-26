Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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В декабре этого года президент США Дональд Трамп примет лидеров стран G20, куда он неожиданно пригласил кремлевского диктатора Владимира Путина. Масштабная встреча на самом высоком уровне состоится в частном гольф-клубе Trump National Doral, расположенном в американском штате Флорида.

О противоречивом решении американского лидера по реабилитации российского диктатора на мировой арене пишет The Wall Street Journal.

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Возвращение диктатора на мировую арену

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российский президент стал персоной нон решетки для большинства цивилизованных стран мира. Американское приглашение даст ему уникальную возможность сделать выгодные фотографии и доказать россиянам отсутствие глобальной изоляции.

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«Это глобальный подарок для реабилитации диктатора именно в то время, когда российская общественность все больше устает от войны», — отмечают американские журналисты.

Глава Белого дома может аргументировать свой шаг тем, что возвращение России в мировое сообщество якобы ускорит завершение войны. Однако Москва не демонстрирует никаких признаков отказа от своих планов по полному подчинению украинского государства.

Авторы материала напоминают, что предыдущий двусторонний саммит политиков на Аляске в августе 2025 года не изменил агрессивных расчетов Москвы.

Гибридная война против стран НАТО

Европейские союзники выражают серьезную обеспокоенность из-за постоянной эскалации российской гибридной войны против государств Североатлантического альянса. Вражеские спецслужбы активно используют беспилотники для слежки за военными объектами, готовят повреждения подводных кабелей и устраивают масштабные кибератаки.

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«Цель ограниченного нападения — отвлечь европейские ресурсы от Украины и посеять раскол внутри НАТО», — предупреждают в Службе оборонной разведки Дании.

Лишь случайная неисправность взрывчатки на милитаризованной дроне в аэропорту Лейпцига в августе этого года помогла избежать жертв среди мирного немецкого населения. Несмотря на все предупреждения европейских спецслужб о реальной угрозе, Вашингтон продолжает поддерживать дипломатические контакты со страной-агрессором.

Журналисты заключают, что приглашение диктатора на саммит морально оскорбительно и может спровоцировать россиян на новые безнаказанные удары по Альянсу.

Российская угроза для НАТО

Дискуссия вокруг приглашения Путина возникла на фоне новых предупреждений европейских спецслужб. 24 сентября Датская служба военной разведки заявила, что Россия может усилить гибридную войну против НАТО и Запада в ближайшие месяцы. В ведомстве также оценили риск ограниченной военной атаки России на одну или несколько стран НАТО как низкий, но растущий.

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В Украине в последние недели также обращали внимание на действия России на границе между войной и миром и возможные попытки проверить готовность НАТО к общему ответу. Среди подобных действий обсуждались гибридные атаки, провокации и инциденты в европейских странах.

Отдельно накануне приглашения Путина в G20 в США обсуждали возможность новой встречи Трампа и российского президента. Трамп заявлял, что не прочь провести еще один саммит с Путиным, однако на тот момент не был уверен, приедет ли российский президент в Майами.

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