Трамп снова пообещал забрать Панамский канал: что ответила Панама

Президент Панамы исключает утверждение Трампа о том, что Китай "управляет" каналом.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг обещание Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты "вернут" Панамский канал.

Об этом пишет CNN.

"Канал есть и будет оставаться панамским, а его администрация и дальше будет находиться под панамским контролем относительно постоянного нейтралитета", — сказал Мулино после инаугурационной речи Трампа в понедельник.

Мулино также исключает утверждение Трампа о том, что Китай "управляет" каналом, соединяющим Карибское море с Тихим океаном.

"В мире нет ни одной страны, которая мешала бы нашей администрации", — заверил глава Панамы, не упоминая непосредственно Китай.

Мулино призвал к диалогу по этому вопросу, чтобы "прояснить упомянутые моменты, не подрывая наше право, полный суверенитет и право собственности на наш канал". Администрация Панамского канала сообщила, что не будет комментировать слова Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты переберут под свой контроль Панамский канал.

"Мы потратили больше денег, чем на любой проект, и потеряли 38 тыс. жизней во время строительства Панамского канала. С нами очень плохо обращались из-за этого глупого подарка, который не следовало делать. Панама нарушила обещание, которое нам дала", – говорит новый глава США.

Трамп считает, что канал сейчас эксплуатируют китайские власти. "А мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", — добавил он.

Напомним, что США построили канал более столетия назад и передали его под контроль Панамы в 2000 году. Открытый в 1914 году Панамский канал называют одним из инженерных чудес света или межокеанским лифтом. Построили его США, потратив около $11,6 млрд (в эквиваленте на сегодняшний день – ред.). Ежегодно прохождение судов через Панамский канал приносит в бюджет Панамы около $4 млрд. Но наибольшее его значение – геополитическое.

Ранее мы писали, что стоит за заявлениями Трампа о присоединении Канады, Гренландии и Панамского канала.

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