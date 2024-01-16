Трамп снова пообещал закончить войну в Украине "очень быстро": "Мы с Путиным прекрасно ладим"

Трамп заявил, что имеет хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским.
Экс-президент США Дональд Трамп, кандидат в президенты на выборах 2924 года , Дональд Трамп после победы в Айове сделал скандальное заявление о войне в Украине. Он заявил, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".
Об этом американский политик сказал во время выступления в Айове.
Он уверен, что сможет прекратить боевые действия в Украине, поскольку имеет хорошие отношения как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским.
"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено. Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны – ред.) никогда не должно было произойти", — сказал он.
Напомним, в мае 2023 года Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США. Тогда он также добавил, что Путина, развязавшего кровавую войну среди Европы, не следует называть военным преступником.
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