Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Серия своевременных рыночных ставок на падение цен на нефть на общую сумму до 7 миллиардов долларов в течение марта и апреля состоялась непосредственно перед важными объявлениями президента США Дональда Трампа по Ирану.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров, рыночных экспертов и анализ биржевых операций.

Трейдеры впервые заметили необычные сделки 23 марта. Сделки были совершены за несколько минут до того, как Трамп объявил об отсрочке угрозы атак на иранскую энергетическую инфраструктуру, что повлекло падение цен на нефть.

Реклама

Такая же картина повторилась 7 апреля, перед тем, как Трамп объявил о прекращении огня с Ираном, что вызвало падение фьючерсов на Brent компании ICE на целых 15%.

Это произошло снова 17 апреля, когда иранские чиновники и Трамп говорили о разблокировании Ормузского пролива, а затем — 21 апреля, когда Трамп продлил прекращение огня.

Агентство Reuters и другие СМИ сообщали об этих сделках для двух мировых эталонных марок сырой нефти, Brent и West Texas Intermediate. Стоимость этих ставок за эти четыре дня в марте и апреле составила около 2,6 миллиарда долларов, согласно первоначальным расчетам Reuters.

Дальнейший анализ торговых данных на различных биржах и контрактах показал, что трейдеры выполняли аналогичные ставки в одинаковые даты и время на европейские фьючерсы на дизельное топливо и американский бензин, а также на долгосрочные контракты на Brent и WTI, что довело общую сумму примерно до 7 миллиардов долларов, согласно расчетам Reuters.

Реклама

Ставка на продажу — или короткая продажа — означает, что лицо, совершающее сделку, одалживает дериватив у контрагента, продает его, а затем выкупает обратно дешевле, когда цена падает, сохраняя оставшуюся часть наличности в качестве прибыли.

23 марта и 7, 17 и 21 апреля цены на нефть упали более чем на 10%. Расчеты Reuters показывают, что продавец с 7 миллиардами долларов мог бы получить сотни миллионов долларов прибыли, в зависимости от времени ставок.

Кто заработал на спекуляциях

Агентство Reuters не смогло установить, кто сделал эти ставки и были ли они сделаны в США или из других стран. Среди них были короткие позиции или ставки на падение цен на деривативы, включая фьючерсы на нефть ICE, сырую нефть CME, дизельное топливо и бензин.

Ставки состоялись на двух основных биржах, проводящих мировую торговлю фьючерсами на нефть и топливо: Межконтинентальной бирже (ICE) и Чикагской товарной бирже (CME). Обе биржи отказались от комментариев.

Реклама

Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) не сразу ответили на запросы о комментариях.

Представитель Белого дома заявил: «Все федеральные служащие подпадают под действие правительственных этических норм, которые запрещают использование непубличной информации с целью получения финансовой выгоды».

Трампа в США «сносят» сами же американцы — последние новости

Напомним, резкий скачок цен на дизель в США усиливает политические риски для президента Дональда Трампаи республиканцев перед выборами в Конгресс.

Кроме того, волну возмущения граждан США вызвал масштабный «ребрендинг» государственных зданий, который начал президент США Дональд Трамп. Новый опрос показывает, что только 9% американцев поддерживают такую его инициативу.

Реклама

Новости партнеров