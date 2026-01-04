- Дата публикации
Трамп снова посягнул на Гренландию: что ответила Дания, которой принадлежит остров
Премьер-министр Дании призвала Трампа прекратить угрозы относительно территориальной целостности ее страны.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен резко осудила новое высказывание Трампа о претензиях США на Гренландию.
Об этом пишет Clash Report.
Премьер призвала Трампа прекратить свои угрозы Гренландии.
«Совершенно бессмысленно говорить о том, что США должны захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства (в его состав входит собственно Дания и две автономные территории — Фарерские острова и Гренландия — Ред.), — отметила Мэтте Фредериксен.
Напомним, что сегодня, 4 января, Дональд Трамп снова заявил, что Штатам «действительно необходима» Гренландия.