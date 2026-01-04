ТСН в социальных сетях

Мир
764
1 мин

Трамп снова посягнул на Гренландию: что ответила Дания, которой принадлежит остров

Премьер-министр Дании призвала Трампа прекратить угрозы относительно территориальной целостности ее страны.

Дмитрий Гулийчук
Мэтте Фредериксен

Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен резко осудила новое высказывание Трампа о претензиях США на Гренландию.

Об этом пишет Clash Report.

Премьер призвала Трампа прекратить свои угрозы Гренландии.

«Совершенно бессмысленно говорить о том, что США должны захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства (в его состав входит собственно Дания и две автономные территории — Фарерские острова и Гренландия — Ред.), — отметила Мэтте Фредериксен.

Напомним, что сегодня, 4 января, Дональд Трамп снова заявил, что Штатам «действительно необходима» Гренландия.

