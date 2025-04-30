Трамп снова пожаловался на "наследие Байдена": в чем обвиняет предшественника

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает, что спад на фондовых рынках не связан с введением новых таможенных тарифов. По его словам, его предшественник в должности оставил Соединенным Штатам «плохие цифры»

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Это фондовый рынок Байдена, а не Трампа. Я вступил в должность только 20 января. Пошлины в скором времени начнут действовать, и компании начинают переезжать в США в рекордных количествах», — заверил американцев президент США, только что отметивший 100 дней пребывания в должности.

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Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут преуспевать после того, как избавятся от «наследия Байдена».

«Это займет некоторое время, это не имеет никакого отношения к пошлинам только то, что он оставил нам плохие цифры, но когда начнется бум, он будет таким, каким не был ни один другой. БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ!!!», — подчеркнул американский президент.

Напомним, по данным Бюро экономического анализа США, реальный внутренний валовой продукт (ВВП) страны за первый квартал снизился на 0,3% в годовом исчислении.