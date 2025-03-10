Трамп снова предлагает Гренландии стать частью США: "Мы сделаем вас богатыми"

Дональд Трамп заговорил о желании приобрести Гренландию, богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании аргументируя это тем, что "люди даже не знают, имеет ли Дания какое-либо законное право на нее".

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, пообещав острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост в обмен на присоединение к США.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Мы будем и дальше заботиться о вашей безопасности, как мы это делали со времен Второй мировой войны. Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми. И, если вы хотите, вы можете стать частью самой прекрасной страны в мире, Соединенных Штатов", – сказал он.

Трамп заговорил о желании приобрести Гренландию, богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании аргументируя это тем, что "люди даже не знают, имеет ли Дания какое-либо законное право на нее".

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Во время первого президентского срока Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".

5 марта, выступая с речью перед Конгрессом, Трамп в очередной раз озвучил свои посягательства на Гренландию.

"Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее… Я думаю, что мы ее получим. Так или иначе мы ее получим", – заявил Трамп.

Напомним, премьер-министр Гренландии ответил на предложение Трампа войти в состав США. Муте Эгеде сказал, что Трамп должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами, и что Гренландию "нельзя просто взять".

Премьер Дании Мэтте Фредериксен поддержала Эгеде, подчеркнув, что остров "не продается" и что его народ должен сам определять свое будущее.

После заявлений Дональда Трампа более 40% датчан считают США угрозой своей стране.

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