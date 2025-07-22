Трамп снова рвет с ЮНЕСКО: Белый дом обвиняет организацию в "идеологической предвзятости"

ЮНЕСКО. / © Reuters

Реклама

Президент Дональд Трамп принял решение о повторном выходе США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), обвинив ее в антиамериканских, антиизраильских настроениях и продвижении идеологий, которые, по словам Белого дома, противоречат интересам американского народа.

Об этом сообщила The New York Post со ссылкой на представителей администрации, подтвердивших, что в феврале Трамп инициировал 90-дневную проверку участия США в ЮНЕСКО.

Особое внимание было уделено антисемитским и антиизраильским тенденциям в организации, а также ее программам, связанным с социальными вопросами.

Реклама

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, администрация пришла к выводу, что политика ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности "разжигает рознь" и противоречит курсу, избравшему американский народ на выборах. Она также подчеркнула: "Президент Трамп всегда ставит Америку во главу угла и не позволит, чтобы участие США в международных организациях шло вразрез с нашими национальными интересами".

Среди инициатив, вызвавших критику Вашингтона, упоминаются:

"Набор инструментов борьбы с расизмом" (2023) - документ с рекомендациями для стран по антирасистской политике;

Инициатива MEN'talities (2024) – программа по трансформации гендерных норм среди мужчин, в частности в Индии;

Отчет о видеоиграх, который предлагает использовать игры для борьбы с дискриминацией.

Отдельную критику вызвала позиция ЮНЕСКО по отношению к Израилю. В Белом доме заявили, что организация регулярно принимает решения, которые трактуются как антиизраильские — в частности, признание религиозных еврейских объектов частью “палестинского всемирного наследия” и осуждение действий Израиля без упоминаний о ХАМАС.

Также администрация Трампа обратила внимание на ужесточение влияния Китая в структуре ЮНЕСКО. По словам американских чиновников, Пекин, являющийся вторым крупнейшим спонсором организации, использует ее для продвижения собственных стандартов. В частности, речь идет о попытках занижать роль меньшинств в китайской истории, включая уйгурских мусульман.

Реклама

Это уже второе решение Трампа о выходе США из ЮНЕСКО — аналогичный шаг был сделан в 2017 году из-за антиизраильской предвзятости. В последний раз Соединенные Штаты покидали организацию в 1983 году при президентстве Рональда Рейгана.

В 2023 г. администрация Байдена инициировала повторное присоединение к ЮНЕСКО, аргументируя это необходимостью сдерживания влияния Китая в глобальных структурах.