Трамп снова смотрит на Гренландию: США ведут закрытые переговоры о будущем острова

Гренландия

США, Гренландия и Дания уже несколько месяцев проводят закрытые переговоры в Вашингтоне по поводу предстоящего арктического острова.

По данным The New York Times, Вашингтон добивается значительно более широкой военной и экономической роли в Гренландии после заявлений Дональда Трампа о возможном установлении контроля над островом.

Переговоры между представителями США, Гренландии и Дании, отвечающей за внешнюю политику острова, продолжаются около четырех месяцев. Формально они должны снизить напряжение после угроз Трампа по поводу возможного силового захвата Гренландии и не допустить кризиса внутри НАТО.

Однако гренландские политики опасаются, что предложенные США условия могут ограничить суверенитет острова на десятилетия вперед.

Чего хотят США

По данным издания, Вашингтон стремится пересмотреть давнее оборонительное соглашение с Данией в 1951 году, чтобы гарантировать бессрочное присутствие американских войск в Гренландии даже в том случае, если остров в будущем обретет независимость.

Кроме того, США хотят выйти за пределы сугубо военных вопросов. Американская сторона, как утверждается, добивается фактического права вето на крупные инвестиционные соглашения в Гренландии, чтобы не допустить усиления влияния России или Китая.

Речь также идет о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. Гренландия богата нефтью, ураном, редкоземельными металлами и другими критически важными полезными ископаемыми, хотя значительная часть этих ресурсов расположена под ледниками.

Военное присутствие США может возрасти

Пентагон параллельно продвигает планы по усилению военной инфраструктуры в Арктике. По информации NYT, американские военные уже изучали возможность использования аэропорта времен Второй мировой войны, порта и потенциальных мест для размещения войск в Нарсарсуаке на юге Гренландии.

Командующий Северным командованием США генерал Грегори Гийо заявил, что Гренландия должна стать частью более широкой сети радаров и военных баз, в которую также будут входить объекты на Аляске и Канаде. По его словам, США нуждаются в глубоководном порте и базе для ротации сил специальных операций.

В Гренландии боятся утраты реальной независимости

Гренландские чиновники заявляют, что не возражают против большего присутствия американских военных, однако выступают против условий, которые могут лишить остров самостоятельности в стратегических решениях.

Член парламента Гренландии Юстус Хансен заявил, что в случае принятия американских требований остров фактически не будет «настоящей независимости».

"Мы могли бы с таким же успехом поднять свой флаг только наполовину", - сказал он.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Пипалук Линге также заявила, что переговоры создают ощущение давления.

«Лучший результат — просто не испытать вторжения или контроля», — сказала она.

Почему Гренландия важна для США

Интерес Вашингтона к Гренландии связан не только с ресурсами, но и безопасностью в Арктике. Из-за изменения климата таяние ледников открывает новые маршруты и доступ к региону, который становится все более важным в противостоянии США, России и Китая.

Китай уже пытался усилить присутствие в Гренландии из-за инфраструктурных проектов. В частности, в 2018 году китайская государственная компания была среди претендентов на строительство новых аэропортов на острове, но после давления США Гренландия избрала датскую компанию.

Именно поэтому Вашингтон хочет создать механизм проверки крупных инвестиций, чтобы не допустить прихода компаний, связанных с Пекином или Москвой.

Дания может получить большее влияние

Несмотря на стремление Гренландии к большей автономии, нынешние переговоры могут иметь парадоксальное последствие: вместо расширения самостоятельности острова они могут усилить роль Дании.

Поскольку у Гренландии нет собственных мощных разведывательных возможностей для проверки иностранных инвесторов, стороны обсуждают вариант, при котором такую проверку будет проводить Копенгаген с участием США.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что будущее острова должны определять сами гренландцы, а не Вашингтон или какая-либо внешняя сила.

«Вопрос независимости Гренландии и отношений между Гренландией и Данией — это то, что мы должны решать внутри страны. Американцы или кто-то другой не должны вмешиваться в это», — сказал он.

Почему ситуация снова может обостриться

Гренландские политики опасаются, что после снижения внимания США к войне в Иране Трамп может снова вернуться к теме острова. Некоторые местные чиновники даже называли символические даты, когда следует быть особенно осторожными, в частности, день рождения Трампа 14 июня и День независимости США 4 июля.

Пока что переговоры далеки от завершения. Однако в Гренландии уже открыто заявляют: какое-либо соглашение не должно превратить остров в территорию, где ключевые решения будут принимать не его жители.

