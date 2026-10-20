Трамп снова упрекнул Украину из-за войны: что заявил (обновлено)

Дональд Трамп / © Associated Press

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Украина должна стремиться как можно скорее заключить соглашение и прекратить войну, поскольку США и Европа выделили в поддержку значительные финансовые ресурсы.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

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Трамп о войне в Украине — что заявил

Дональд Трамп заявил, что Россия является «великим государством», а Украина нет. По словам американского лидера, украинское руководство должно принять меры по завершению конфликта.

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«Украина должна стремиться к завершению этой войны. Владимир Зеленский также должен стремиться завершить эту войну, и если он не будет этого делать, я думаю, это будет очень плохо», — сказал Дональд Трамп.

Он отметил, что США выделили Украине огромные суммы, но получили лишь высокие цены на дизельное топливо. Американский политик также высказался по поводу последствий российских атак на украинские населенные пункты.

«Некоторые люди в городе, который подвергся обстрелу, или где-то еще, но преимущественно погибают солдаты», — сказал Трамп.

Кроме того, он вновь напомнил, что Украина должна стремиться к соглашению, ведь США и Европа потратили огромные средства. Также заявил, что Европа якобы от этого уже устала.

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«Если они не заключат соглашение, то, по моему мнению, ситуация только ухудшится», — заявил Дональд Трамп.

Впоследствии Трамп снова упрекнул в помощи Украине со стороны США.

«Мы предоставили Украине много помощи. Но мы получили абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь», — подытожил президент США.

Трамп заявил, что Зеленский мог заключить гораздо более выгодную сделку еще в марте 2025 года, чем сейчас. По его мнению, стороны могут найти другой путь, ведь им трудно находиться в одной комнате. При этом он добавил, что ему все равно, как именно это сделают.

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Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, в Норвегии Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США по завершению войны. Стороны обсудили гарантии безопасности и дальнейшие шаги, а наработанные предложения должны быть переданы России.

Также Владимир Зеленский рассказал о переговорах с США в Осло по «облегченному» аналогу 5-й статьи НАТО. По словам президента, американская сторона заверила, что гарантии безопасности для Украины «должны быть сильными». Он признался, что сейчас есть разные предложения об этих гараниях.

В свою очередь, в РФ заявили, что рассматривать предложения представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, однако не собираются идти на политические уступки.

Также Россия продолжает атаковать энергетику Украины. В части областей 21 октября вынуждены будут ввести графики отключения света, как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

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