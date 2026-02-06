ТСН в социальных сетях

Трамп снова в центре скандала: видео с Обамой и его женой в виде обезьян шокировало США

В видео, созданном с помощью искусственного интеллекта, появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян в джунглях, что вызвало возмущение как среди демократов, так и среди республиканцев.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Бывший президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала после публикации в своей соцсети Truth Social видеоролика, который многие расценили как откровенно расистский. В видео, созданном с помощью искусственного интеллекта, появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян в джунглях, что вызвало возмущение как среди демократов, так и среди республиканцев.

Об этом пишет BILD_Russian.

Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видео, которое вызвало массовое возмущение в Соединенных Штатах. Ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, был посвящен заявлениям о фальсификации выборов.

Однако самый большой резонанс вызвал финальный эпизод, где Барак и Мишель Обама предстают в виде обезьян в джунглях.

Кадр из скандального видео, которое выложил Трамп / © скриншот с видео

Кадр из скандального видео, которое выложил Трамп / © скриншот с видео

Многие американцы сразу же увидели в этом прозрачный расистский намек.

Критика в адрес Трампа прозвучала не только со стороны Демократической партии, но и от представителей Республиканской партии.

«Трамп только что опубликовал расистское видео с Бараком и Мишель Обама в образе обезьян. Ниже падать уже некуда», — заявили во влиятельной группе Republicans Against Trump.

Беспокойство относительно поведения Трампа

В социальных сетях также активно обсуждается поведение президента, который за короткий промежуток времени выложил десятки необычных и странных публикаций подряд, включая этот скандальный ролик.

Отдельные пользователи даже высказывают призывы к рассмотрению возможности применения 25-й поправки к Конституции США. Эта поправка позволяет отстранить президента от власти в случае его недееспособности, что свидетельствует о серьезном беспокойстве общественности по поводу психологического состояния и поведения Трампа.

Стоит отметить, что Дональд Трамп неоднократно подвергался критике за высказывания, которые расценивались как расистские или ксенофобские.

Напомним, Трамп сделал неожиданное заявление о том, что собрался в рай. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя достойным рая, несмотря на то, что не называет себя идеальным. По его словам, он сделал много добра для «идеальных людей».

