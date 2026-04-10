Трамп снова заговорил о "козырях": у кого их нет теперь
Дональд Трамп снова достает свою любимую «колоду карт». В преддверии важного саммита в Пакистане президент США жестко раскритиковал Тегеран.
Президент США Дональд Трамп накануне мирных переговоров в Пакистане заявил, что Тегеран «не имеет козырей».
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного давления на весь мир посредством международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, это переговоры», — заявил президент США.
Напомним, что фраза о «козырях» очень знакома для украинцев, ведь раньше Трамп заявлял, что у президента Украины Зеленского нет карт.
Переговоры США и Ирана
Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился на переговоры с Ираном, которые состоятся в пакистанском Исламабаде. Также в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Как отмечает CNN, Венс станет самым высокопоставленным чиновником США, который примет участие в переговорах по Ирану за последние десятилетия.
Дональд Трамп пригрозил, что если мирные переговоры США и Ирана терпят неудачу, американские корабли возобновят удары по территории Исламской республики.