Трамп снова заговорил о "козырях": у кого их нет теперь

Трамп заявил, что у Тегерана не осталось «козырей» / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп накануне мирных переговоров в Пакистане заявил, что Тегеран «не имеет козырей».

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного давления на весь мир посредством международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, это переговоры», — заявил президент США.

Реклама

Напомним, что фраза о «козырях» очень знакома для украинцев, ведь раньше Трамп заявлял, что у президента Украины Зеленского нет карт.

Переговоры США и Ирана

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился на переговоры с Ираном, которые состоятся в пакистанском Исламабаде. Также в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как отмечает CNN, Венс станет самым высокопоставленным чиновником США, который примет участие в переговорах по Ирану за последние десятилетия.

Дональд Трамп пригрозил, что если мирные переговоры США и Ирана терпят неудачу, американские корабли возобновят удары по территории Исламской республики.