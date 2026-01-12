ТСН в социальных сетях

Трамп снова заговорил о ядерной войне – и удивил объяснением

Дональд Трамп заявил, что у США больше ядерного оружия, чем Россия, однако подчеркнул, что для катастрофы достаточно одной ракеты.

Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по ядерному вооружению, комментируя баланс сил между Соединенными Штатами и Россией.

Об этом Трамп сказал в интервью The New York Times.

Во время разговора он подчеркнул, что США имеют больше ядерного оружия, чем Россия, однако подчеркнул: само количество боеголовок не является определяющим.

"У нас больше ядерного оружия, чем у них. Но это не имеет значения, потому что нужна только одна ракета", – заявил Трамп.

Он также добавил, что американское военное вооружение технологически лучше российского, и это, по его словам, уже было продемонстрировано на практике.

В частности, Трамп упомянул о работе систем противовоздушной обороны, которые Россия использовала или поставляла для Венесуэлы, отметив, что их эффективность "была далеко не идеальной".

Кроме того, Дональд Трамп ответил, готовы ли США перевооружить Украину в случае срыва мирного соглашения с Россией и заявил, что Америка сейчас "зарабатывает на войне".

