Трамп снова заявил, что хочет купить Гренландию: какие еще у него территориальные амбиции

Дональд Трамп говорит, что покупка Гренландии является "абсолютной необходимостью" для США.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что владение и контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для Соединенных Штатов.

"С целью национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп сделал это в посту, в котором объявил, что соучредитель PayPal Кен Гауэри избран на должность посла США в Дании. Гренландия является автономной территорией Дании.

Напомним, Трамп выдвинул идею приобретения США Гренландии в 2019 году во время своего первого президентского срока. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен тогда отвергла это предложение как "абсурдное". После этого заявил датский премьер Трамп отменил запланированный государственный визит в Данию.

В 2019 году The Wall Street Journal сообщал, что Трамп всерьез рассматривает возможность приобрести Гренландию из-за ее природных ресурсов.

Фото: Википедия/Corvax

Как напоминает Newsweek, в прошлом США делали запросы по поводу покупки Гренландии. В 1867 году в отчете Государственного департамента говорилось, что расположение острова и природные ресурсы сделают его идеальным приобретением.

В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил купить Гренландию у Дании за 100 миллионов долларов золотом.

В 1970-х годах вице-президент Нельсон Рокфеллер также обсуждал покупку Гренландии за ее минеральные ресурсы.

Остров Гренландия имеет прямой доступ к Арктике, где давно продолжаются гонки между разными странами за ресурсы в регионе. Считается, что в Гренландии есть месторождения золота, серебра, меди и урана, а в водах у побережья острова возможность добычи нефти.

Фото: Time

Кроме того, в последние годы страна-агрессор РФ также пытается претендовать на арктические территории, прилегающие к исключительной экономической зоне Гренландии, сообщили журналисты.

Территориальные амбиции Трампа

Как напоминает BBC, ранее Дональд Трамп шутил над премьер-министром Канады Джастином Трюдо, предположив, что Канада должна стать 51-м штатом США, а Трюдо – его губернатором. В разговоре с Трюдо в своем имении в Мар-а-Лаго он сказал, что если 25%-ные торговые пошлины Вашингтона "убьют" канадскую экономику, то стране "стоит стать 51-м штатом" США.

18 декабря в своей социальной сети Truth Social Трамп повторил "предложение":

"Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму свыше 100 000 000 долларов в год? Это глупо! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, что это отличная идея.

Кроме того, на выходных Трамп пригрозил вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал в случае если транзитные тарифы для американских судов не будут снижены.

"Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме, и так будет и дальше. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению", — ответил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

"Это мы еще увидим!" – написал после этого Трамп на своей платформе Truth Social. Он также разместил в соцсетях изображение канала с американским флагом: "Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов!"

Панамский канал / Фото: Анастасия Фомчина

США построили канал более столетия назад и переделили его под контроль Панамы в 2000 году.

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