Трамп снова заявил об опасности для Гренландии: что именно грозит острову
Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны обеспечить безопасность Гренландии из-за ее стратегического расположения и запасов редкоземельных элементов.
Президент США Дональд Трамп вновь поднял тему Гренландии, отмечая стратегическое значение острова и роль Америки в его защите.
Об этом Трамп сказал во время своего выступления в Давосе, передает Sky News.
"Каждый союзник по НАТО должен уметь защищать свою территорию. Но ни одна страна или группа стран, кроме Соединенных Штатов, не способна обеспечить безопасность Гренландии", - заявил Трамп.
Он добавил, что остров имеет ключевое стратегическое расположение между США, Россией и Китаем и содержит значительные запасы редкоземельных элементов, добыча которых усложняет ледниковый покров. По словам президента, вопрос Гренландии касается не экономики, а национальной и международной безопасности.
"Этот большой, почти безлюдный остров является частью Северной Америки и расположен на северной границе Западного полушария. Это наша территория", - подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте признал правильность позиции президента США Дональда Трампа, претендующего на Гренландию, относительно необходимости защиты арктического региона. Россия и Китай наращивают активность, что заставляет Альянс действовать более решительно.