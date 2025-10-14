Трамп снова жестко раскритиковал Путина: что сказал на этот раз

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован поведением российского лидера Владимира Путина, с которым раньше имел «очень хорошие отношения».

Об этом он рассказал во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Дональд Трамп отметил, что не понимает, почему Путин продолжает войну против Украины.

«Я не знаю, почему он все еще ведет эту войну. Она стала для него катастрофой. Он уже почти четыре года воюет, хотя должен был выиграть через неделю. Теперь вот-вот начнется четвертый год», — отметил Трамп.

Напомним, армия диктатора РФ Владимира Путина принялась изо всех сил атаковать украинскую энергетику. На фоне всех этих событий президент Украины Владимир Зеленский отправится в США на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб положительно оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины есть шансы вернуть свои временно оккупированные территории.