Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и отправился в гольф-клуб после завершения заседания в Ситуационной комнате, созванного из-за обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.

Об этом сообщают The Guardian и Axios со ссылкой на американских должностных лиц.

В субботу американский лидер провел срочное совещание, посвященное новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Обострение произошло после того, как Иран объявил о блокировании пролива и совершил атаки на гражданские суда в ответ на действия США по блокаде иранских портов.

По информации источников, режим прекращения огня должен завершиться через три дня, тогда как новая дата переговоров между сторонами пока не согласована. Накануне Дональд Трамп заявлял, что договоренность о завершении войны может быть достигнута в ближайшее время.

«Если прорыва в ближайшее время не будет, боевые действия могут возобновиться уже в ближайшие дни», — сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

В заседании в Ситуационной комнате приняли участие ключевые представители силового и дипломатического руководства США, в том числе вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Также сообщается, что в течение недели главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир проводил посреднические переговоры в Тегеране. По словам американских чиновников, Трамп по меньшей мере один раз общался с ним и представителями Ирана по телефону.

Ранее сообщалось, что Иран грозится прекратить даже ограниченный проход судов по Ормузскому проливу, если США продолжат «вражеские морские действия».

