Трамп собрал рекордную сумму донатов после обвинительного судебного решения

Сторонники кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа задонатили на предвыборную кампанию рекордную сумму после обвинения в суде.

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Об этом информирует Financial Times.

Команда бывшего президента заявила, что за один день удалось собрать около 52,8 миллионов долларов.

"Большая сумма поможет Трампу сократить огромное денежное преимущество Джо Байдена и еще раз покажет, как бывший президент США извлек выгоду из своих юридических проблем, чтобы профинансировать свою заявку на переизбрание", — отмечает издание.

Согласно опросам, проведенным сразу после вынесения приговора, популярность Трампа не снизилась. Кроме того, лишь небольшое количество американцев поддержали идею отправить Трампа в тюрьму.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп избрал себе советника на случай возвращения в Белый дом.

Кроме того, мы ранее информировали, что экспрезидент США Трамп признан виновным в уголовном деле.

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