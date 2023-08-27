Трамп собрал рекордные 7,1 млн долларов пожертвований после тюремного фото

Кампания собирала средства за счет товаров с изображением нахмуренного Трампа в тюрьме.

Бывший президент США Дональд Трамп превратил свою фотографию из тюрьмы в рекордный сбор средств. Ему удалось собрать 7,1 миллиона долларов пожертвований.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные его избирательной кампании.

Согласно информации, только в пятницу Трамп собрал 4,18 миллиона долларов, что стало самым высоким 24-часовым периодом его кампании на сегодняшний день.

Кампания собирала средства за счет товаров, продаваемых через Интернет-магазин. После того, как Трампа заключили под стражу в четверг, 24 августа, кампания начала продавать футболки, плакаты, наклейки на бамперы и холодильники для напитков с изображением нахмуренного Трампа. Вещи имеют лозунг "НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!" (" NEVER SURRENDER!" ). Цены варьируются от $12 до $34.

"Блиц по сбору средств иллюстрирует, как Трамп потратил свои четыре обвинения на наличные предвыборной кампании, сплотив своих ожесточенных сторонников", — пишет издание.

Информационное агентство напоминает, что Трампу предъявлены обвинения, связанные с его ролью в беспорядках в Капитолии 6 января и попытке отменить подсчет голосов в Джорджии 2020 году.

Напомним, в тюрьме 24 августа экс-президенту США Дональду Трампу сделали фото.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Трамп вляпался в очередной скандал — подробности"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.